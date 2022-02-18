Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Ранее там же уточнили, что Лукашенко и Путин обсудят вопросы безопасности, совместные действия по обеспечению национальных интересов и развитие торгово-экономического сотрудничества.

В пресс-службе президента России при этом на первое место в тематике переговоров поставили вопросы союза между Минском и Москвой.

Белорусский лидер анонсировал скорую встречу с российским коллегой еще 14 февраля.

Визит Лукашенко в Москву объявлен на фоне продолжающихся совместных учений армий Союзного государства. Хотя часть войск Западного и Южного военного округов России уже начали возвращаться в пункты постоянного базирования, маневры на территории Белоруссии и в акватории Черного моря продлятся до 20 февраля.