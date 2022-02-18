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В США сравнили подлодки Virginia с российскими «Ясенями»

19FortyFive: российские подлодки раньше американских получат гиперзвуковые ракеты

Фото: U.S. Navy / Wikimedia

Атомные подводные лодки типа Virginia варианта Block V Военно-морских сил (ВМС) США сравнимы с российскими субмаринами проекта «Ясень-М», пишет американское издание 19FortyFive.

В публикации утверждается, что подводная лодка типа Virginia варианта Block V станет самой мощной субмариной ВМС США, и, возможно, «лучшей подлодкой всех времен». В частности, Virginia Block V отличает чрезвычайно малая гидроакустическая заметность и улучшенная система управления.

Между тем, согласно изданию, субмарины проекта «Ясень-М» раньше, чем подлодки типа Virginia варианта Block V, получают гиперзвуковые ракеты. «Американцы сильно отстают, поскольку самое раннее гиперзвуковое оружие подводного базирования Block V получит в конце десятилетия», — говорится в публикации.

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В январе обозреватель The National Interest Калеб Ларсон заявил, что подводная лодка К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» остается самой совершенной субмариной Военно-морского флота (ВМФ) России.

В декабре 2021 года в России состоялся залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон».

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Иван Потапов
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