Стало известно о еще одной жертве отравления барием в клинике в Петербурге

Число пациентов, которые умерли после отравления барием в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге, увеличилось до восьми. Об этом рассказала одна из потерпевших, сообщает «Газета.Ru».

Ранее сообщалось о семи погибших при обследовании желудка пациентах.

По словам россиянки, чья мать умерла от отравления барием, в список погибших включили тех, кто скончался в декабре 2021 года. Потерпевшая рассказала, что следствие знает о восьми погибших.

«Также правоохранители сейчас планируют арестовать еще несколько подозреваемых, потому что половина клиники была в курсе, что барий контрафактный», — рассказала женщина.

Следствие установило, что контрафактный барий поставили в клинику еще в июле 2021 года, рассказала потерпевшая. По ее словам, проверявший вещество лаборант заметил ненадлежащее качество вещества и сообщил о проблеме, но начальство не обратило на это внимание.

Власти Санкт-Петербурга ранее сообщили о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при обследовании желудка пациентам. Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, семьям погибших выделят по одному миллиону рублей, пострадавшим, получившим инвалидность, — 500 тысяч рублей. Компенсация при установлении причинения вреда здоровью составит 300 тысяч рублей.