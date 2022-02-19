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На Украине высмеяли переезд западных посольств во Львов

В Раде предложили ограничить влияние Запада на политику Украины Львовской областью

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале высмеял переезд посольств ряда западных стран из Киева во Львов.

По его словам, с учетом «неудержимого желания иностранных партнеров в лице посольств окопаться» во Львове, необходимо ограничить их влияние на внутреннюю политику Украины Львовской областью.

«Пусть там выражают обеспокоенность губернатору, выбирают прокурора, начальника НАБУ, аттестуют судей и рекомендуют лещенконаемов (бывших депутатов Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Сергея Лещенко и Мустафу Найемаприм. «Лента.ру») в местные коммунальные предприятия», — отметил Дубинский.

Политик заявил, что внимательно будет следить за их «успехами». «Затем разрешим испробовать силы в сакральном Чорткове (город в Тернопольской области Украины — прим. «Лента.ру»)», — добавил он.

13 февраля стало известно, что временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин и другие дипломатические сотрудники посольства США переезжают из Киева во Львов. Решение о переезде было принято срочно как ответ на изменение оценок безопасности.

Министерство иностранных дел Великобритании также объявило о временном переносе посольства на Украине из Киева во Львов.

Марина Совина
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