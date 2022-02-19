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Спорт

Большунов получит миллионы рублей за выступления на Олимпийских играх в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов за медали на Олимпиаде получит 16,2 миллиона рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов получит денежное вознаграждение за успехи на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Р-Спорт».

25-летний спортсмен получит 16,2 миллиона рублей от правительства России. В ходе Олимпиады в Пекине Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, эстафете и масс-старте. На его счету также серебро в гонке на 15 километров с раздельным стартом и бронзовая награда в командном спринте. Помимо этого, Большунов получит дополнительное вознаграждение от региональных властей и спортивного клуба, который он представляет.

Перед Олимпиадой премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за золото Игр отечественные спортсменам положено 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине пройдет 20 февраля.

Николай Костюков
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