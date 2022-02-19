В Донецке заявили о нежелании большинства населения покидать город

70 процентов населения Донецка не покинут город и останутся «защищать родную землю». Об этом местный житель Николай Баклай рассказал в интервью «Газете.Ru».

Он заявил о нежелании большинства горожан покидать Донецк и отметил, что той же позиции придерживается его 90-летняя соседка.

«Стояли и будем стоять. Как бы оно ни было тяжело, будут сыпаться снаряды, жили и будем жить. Воевали и будем воевать. Будем защищать свою землю. Защищали и будем защищать. Здесь предателей нету. Здесь даже бабушка старенькая говорит: "Если нытики зайдут сюда в город, я возьму все, что под руки попадется: вилы, топор — и буду их бить до последнего"», — добавил Баклай.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о критической ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По информации Народной милиции ДНР, украинские военные продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и «террор мирного населения».

19 февраля в ДНР сообщили, что украинские военные совершили еще три обстрела в Донбассе, в том числе по Донецку.