Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Донецке заявили о нежелании большинства населения покидать город

Житель Донецка рассказал, что 70 процентов населения останутся защищать город

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

70 процентов населения Донецка не покинут город и останутся «защищать родную землю». Об этом местный житель Николай Баклай рассказал в интервью «Газете.Ru».

Он заявил о нежелании большинства горожан покидать Донецк и отметил, что той же позиции придерживается его 90-летняя соседка.

«Стояли и будем стоять. Как бы оно ни было тяжело, будут сыпаться снаряды, жили и будем жить. Воевали и будем воевать. Будем защищать свою землю. Защищали и будем защищать. Здесь предателей нету. Здесь даже бабушка старенькая говорит: "Если нытики зайдут сюда в город, я возьму все, что под руки попадется: вилы, топор — и буду их бить до последнего"», — добавил Баклай.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о критической ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По информации Народной милиции ДНР, украинские военные продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и «террор мирного населения».

19 февраля в ДНР сообщили, что украинские военные совершили еще три обстрела в Донбассе, в том числе по Донецку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В НАТО назвали условие для урегулирования кризиса вокруг Украины
Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли серебро на Олимпийских играх
Профессор заявил об опасности системы развития девятилетней студентки МГУ
Снаряд попал в жилой дом в Ростовской области
Подозревавшийся в «подборе» девушек для Эпштейна найден мертвым
Норвежский лыжник назвал Большунова лучшим на Олимпийских играх
Драка школьника с учителем в российском городе попала на видео
В Донецке заявили о нежелании большинства населения покидать город
В Госдуме предложили передать квартиры умерших от коронавируса россиян беженцам
Джонсон и Зеленский совместно обратились к России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.