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Названо число прибывших в Ростовскую область жителей Донбасса

Власти Ростовской области заявили о прибытии в регион 1,1 тысячи беженцев из Донбасса

Фото: Александр Блотницкий / РИА Новости

Более 1,1 тысячи беженцев из Донбасса прибыли на территорию Ростовской области. Такое число назвал первый заместитель главы региона Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном, его слова приводит РИА Новости.

«Через пункты пропуска Ростовской области прошли 1157 человек, из них 363 ребенка», — сообщил Гуськов.

Ранее стало известно, что рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыла в Ростовскую область по поручению президента России Владимира Путина для организации приема граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также в регион вылетели глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Первые автобусы с беженцами уже прибыли в Ростовскую область.

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Марина Совина
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