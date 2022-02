Названа лучшая зелень для похудения

Шпинат считается лучшей зеленью для похудения по нескольким причинам, заявила диетолог Дженни Чемпион (Jenny Champion), пишет Eat This, Not That!.

По ее словам, зелень помогает держать вес под контролем, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует кровяное давление и уровень холестерина, сохраняет остроту работы мозга. «Шпинат является лучшим средством во время диет из-за того, что содержит очень мало калорий. В 100 граммах этого продукта всего 23 калории», — назвала она секрет эффективности. Диетолог добавила, что в зелени мало углеводов, поэтому шпинат — отличный продукт для низкоуглеводной диеты.

«Это сверхвысокое содержание клетчатки. Именно благодаря этому обеспечивается чувство сытости. Вы сокращаете порции», — объяснила эксперт. При этом она призвала не есть слишком много зелени во время похудения. «Использование килограммов зелени может нарушить работу вашей щитовидной железы и затруднить похудение. Кроме того, большое количество шпината может привести к образованию камней в почках», — отметила специалист. Она рекомендовала есть шпинат не более одной чашки в день.

Ранее диетолог Алена Барредо раскрыла правильный способ похудения к лету. По ее словам, не стоит садиться на экспресс-диеты, так как они могут негативно отразиться на метаболизме и синтезе жиросжигающих гормонов. Эксперт отметила, что лучше начать с простого снижения калорий.