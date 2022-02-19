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Тренер норвежских лыжников допустил тренировки в Сибири после Олимпиады

Тренер норвежских лыжников считает, что команда не была готова к холодам на Играх

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тренер сборной Норвегии по лыжам Эйрик Носсум подвел итоги выступлений на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает TV2.

Носсум вспомнил, что его подкалывали российские коллеги. «Русские говорили, что мы не выдерживаем русскую зиму. Здесь были похожие холода», — отметил норвежец. «Что ж, придется ехать в Сибирь», — добавил специалист. Носсум подчеркнул, что российские лыжники ярко проявили себя на Играх в Пекине.

Ранее норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высоко оценил выступления на Играх Александра Большунова. Россиянин завоевал три золотые медали в Пекине. Крюгер назвал его лучшим лыжником на Олимпиаде.

Церемония закрытия Игр в Пекине пройдет 20 февраля. Большунов выбран знаменосцем отечественной сборной.

Николай Костюков
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