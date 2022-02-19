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Норвежский лыжник назвал Большунова лучшим на Олимпийских играх

Норвежский соперник Александра Большунова назвал его лучшим лыжником Олимпиады

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер оценил выступление своего соперника по масс-старту на Олимпийских играх Александра Большунова. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Крюгер признал, что россиянин лучше всех провел Олимпиаду. «С ним тяжело соперничать, сегодня он был сильнее. Он лучший лыжник Игр в Пекине, мощный спортсмен», — заявил норвежец.

Ранее стала известна сумма денежного вознаграждения, которая полагается 25-летнему Большунову за медали на Олимпиаде в Пекине. Лыжник получит более 16 миллионов рублей от правительства России.

19 февраля Большунов оформил третье олимпийское золото на Играх в Пекине. Россиянин стал лучшим по итогам масс-старта.

Церемония закрытия Игр состоится 20 февраля. Большунов станет знаменосцем сборной России.

Николай Костюков
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