В МЧС потребовали начать выплаты беженцам из Донбасса в течение суток

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян на оперативном совещании потребовал начать выплаты беженцам из Донбасса в течение суток. Его слова в субботу, 19 февраля, приводит ТАСС.

«Для этого необходимо организовать бригады и зафиксировать их за каждым пунктом временного размещения для беженцев», — пояснил Чуприян.

Чуприян лично вылетел 18 февраля в Ростовскую область во главе рабочей группы МЧС для организации приема граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что Ростовская область получила пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из Донбасса.

18 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству страны срочно выплатить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса, прибывшему в Ростовскую область.