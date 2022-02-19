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Британский министр отказался от поездки в Мюнхен из-за ситуации вокруг Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался от участия в Мюнхенской конференции

Фото: Министерство иностранных дел РФ / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не стал участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы следить за развитием ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте оборонного ведомства.

«Министр обороны остается в Великобритании, чтобы мониторить ситуацию на Украине перед своим выступлением в парламенте в понедельник», — сказано в сообщении.

От Великобритании на конференции выступят премьер-министр Борис Джонсон и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Ситуация вокруг конфликта на Украине обострилась 17 февраля. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы Украины обвиняют друг друга в эскалации ситуации и обстрелах. Людей из Донбасса стали массово эвакуировать в Россию.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что в стране готовятся к любому возможному развитию конфликта.

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Дамир Матюхин
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