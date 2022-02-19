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Захарова отреагировала на слова канцлера Германии про геноцид в Донбассе

МИД России направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе после слов Шольца

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала направить немецким коллегам материалы о массовых захоронениях в Донбассе. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Захарова отреагировала на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего нелепыми слова президента России Владимира Путина о геноциде населения в Донбассе, и пообещала направить в МИД ФРГ материалы, доказывающие наличие в регионе массовых захоронений.

«Публиковать эти материалы мы не можем — любая платформа их заблокирует как "недопустимый контент". Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон», — добавила дипломат. Она также подчеркнула, что смотреть на указанные документы не могут даже те люди, которые «видели все».

Ранее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Шольц сообщил, что ведет с Путиным историческую дискуссию о термине «геноцид». При этом канцлер ФРГ отметил, что считает нелепым сравнение происходящего в Донбассе с массовым уничтожением людей.

В ответ на это в МИД России заявили, что считают высказывание Шольца неприемлемым и посоветовали руководству Германии не смеяться над вопросами геноцида.

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Алевтина Запольская
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