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Встретивший Валиеву в аэропорту Фетисов рассказал о ее состоянии

Хоккеист Фетисов: Валиева получила поддержку от президента страны, она в порядке
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой в аэропорту после прилета из Пекина с Олимпийских игр, пишет «Собеседник».

Как уточнил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, он специально приехал в Шереметьево, чтобы встретить Камилу. «Узнал, что прилетает. Никогда ни за кого не переживал, как за нее», — уточнил он. Фетисов добавил, что понимает состояние Валиевой и ее нежелание общаться с поклонниками в воздушной гавани.

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Спортсмен добавил, что поговорил с фигуристкой до выхода в терминал, она была немного встревожена. «Я сказал ей, что все здесь ее поддерживают, что она ни в чем не виновата», — добавил Фетисов. По его словам, спортсменка в порядке. «Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества», — добавил он. Фетисов пообещал Валиевой, что хоккеисты защитят ее, если «кто-то будет наезжать».

Валиева вернулась в Москву 18 февраля. Она отказалась общаться с журналистами в московском аэропорту. Спортсменка прошла мимо камер и фанатов в сопровождении тренера Сергея Дудакова.

Алия Шарафутдинова
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