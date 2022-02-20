Куба обвинила США в организации истерии против России

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал пропагандой и истерией заявления американский властей в адрес России по вопросам безопасности. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Паррилья обвинил США в организации истерии против России и подчеркнул, что Куба выступает против продвижения Североатлантического альянса к российским границам.

«Мы решительно отвергаем пропагандистскую истерию, развязанную правительством США против России, и решительно выступаем против продвижения НАТО к границам братской нам страны», — заявил глава МИД Кубы.

Ранее США оценили ответ России по гарантиям безопасности. Госсекретарь страны Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы противоречит основным принципам Штатов, включая политику «открытых дверей» НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказывал о друзьях страны в Латинской Америке. Он подчеркнул, что у России сформировались тесные отношения не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, которых Лавров назвал «ближайшими партнерам и друзьями».