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Куба обвинила США в организации истерии против России

Глава МИД Кубы Паррилья заявил, что США развязали пропагандистскую истерию против России
Бруно Родригес Паррилья

Бруно Родригес Паррилья. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал пропагандой и истерией заявления американский властей в адрес России по вопросам безопасности. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Паррилья обвинил США в организации истерии против России и подчеркнул, что Куба выступает против продвижения Североатлантического альянса к российским границам.

«Мы решительно отвергаем пропагандистскую истерию, развязанную правительством США против России, и решительно выступаем против продвижения НАТО к границам братской нам страны», — заявил глава МИД Кубы.

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказывал о друзьях страны в Латинской Америке. Он подчеркнул, что у России сформировались тесные отношения не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, которых Лавров назвал «ближайшими партнерам и друзьями».

Марина Совина
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