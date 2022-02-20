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Спорт

Олимпийская чемпионка Непряева сошла с марафона на Играх в Пекине

Лыжница Наталья Непряева сошла с марафона на Олимпиаде-2022, выиграла норвежка Йохауг

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла олимпийское золото в марафоне на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка прошла дистанцию в 30 километров свободным стилем за один час, 24 минуты и 54 секунды. На втором месте расположилась американка Джесси Диггинс. Третье место заняла финка Кертту Нисканен.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, ставшая пятой. Олимпийская чемпионка Наталья Непряева сошла на дистанции в 7,5 километра.

На Играх в Пекине Непряева завоевала серебро в скиатлоне, золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Она является первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет многодневной «Тур де Ски».

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Церемония закрытия пройдет в 15:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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