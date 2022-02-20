Социолог объяснил вред от сборов на подарки коллегам в офисе

Социолог, заведующий кафедрой общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Феликс Шарков объяснил вред от сборов на подарки коллегам в офисе. Он заявил, что такая традиция по-прежнему сохраняется в России и зачастую вызывает отторжение коллектива, передает радио Sputnik.

По словам эксперта, еще в советское время сотрудников обходили с настойчивым требованием скидываться, это ущемляло некоторых людей и вызывало противоречивые чувства даже при хорошем отношении к человеку, для которого собирают деньги.

«Эта привычка живуча, и, к сожалению, во многих коллективах до сих пор призывают собирать деньги на подарки или корпоративы, что угнетает многих сотрудников», — указал Шарков.

По мнению социолога, изжить эту традицию управленческими методами сложно, но возможно внедрить новые элементы корпоративной культуры, формы коммуникации и поощрения. Специалист предложил собираться коллективом по случаю общих праздников и заказывать персонально, кто что хочет, а не собирать по пять тысяч рублей на подарок юбиляру.

Также он рассмотрел возможность обмениваться маленькими сувенирами лично, чтобы все оставались довольны и не были угнетены обязательными сборами.

Ранее россияне назвали главные проблемы на удаленке, среди таковых оказались трудности с самодисциплиной и более длинный рабочий день, чем при традиционном режиме.

