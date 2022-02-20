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Найден способ восстановления нервных клеток

Ученые из США нашли способ восстановления нервных клеток с помощью пептидов

Изображение: Shutterstock

Исследователи из Иллинойского университета в США нашли способ восстановления нервных клеток, повреждение которых происходит при некоторых нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона. Они сделали это с помощью воздействия пептидов на клетки. Об этом сообщает Medical Express.

Предметом изучения стали длинные аксоны (отросток нерва, который проводит импульс), которые при разрушении вызывают спазм мышц, что приводит к серьезным нарушениям, вплоть до паралича. Ученые решили воздействовать на нервные клетки, преобразованные из стволовых клеток человека, особой цепочкой аминокислот, называемой пептидами. Опыт показал, что это вещество способно ингибировать деление митохондрия (составляющей нервных клеток), а также позволяет клеткам восстанавливаться и предотвращает их дальнейшее повреждение.

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Ученые надеются, что их работа позволит разработать новый тип лекарств или терапии от нейродегенеративных генетических расстройств.

В декабре 2021 года специалисты из Национального научного центра морской биологии в России выяснили, что вещество синаптамид, получаемое из жирных кислот лосося, может применяться для лечения нейропатии. Этот метод облегчал состояние мышей, на которых проводились опыты, а также останавливал нарушение долговременной памяти.

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Елена Апазиди
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