Капитан сборной России по хоккею высказался о поражении в финале Олимпиады-2022

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев заявил об отсутствии эмоций после поражения от сборной Финляндии в финале зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Ничего не чувствую. Матч не оправдал наших надежд. В третьем периоде пропустили в первой смене, потом уже было тяжело взломать финскую оборону. Пытались отыграться, заводили шайбу в их зону», — заявил Шипачев. Хоккеист также добавил, что россияне ждали ошибки финнов, но те сыграли организованно.

Сборная России проиграла Финляндии ранее в воскресенье, 20 февраля. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов.

Шипачев провел на турнире все шесть матчей. Форвард отметился одним голом и двумя результативными передачами.