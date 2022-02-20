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Вучич напомнил НАТО о «величайшей ошибке» в Югославии

Президент Сербии Вучич: заявление Шольца о бомбардировке Югославии является поверхностным
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что НАТО бомбардировками Югославии пыталась предотвратить геноцид в Косово является поверхностным и неожиданным, считает президент Сербии Александр Вучич, передает агентство Tanjug.

Как уточнил сербский лидер, никакого геноцида в Косово и Метохии не было. «Никто никогда не выносил такого вердикта, ни один политический лидер не говорил, что что-то такое произошло. Ангела Меркель (бывший канцлер Германии — прим. "Ленты.ру") сказала бы, что они пытались предотвратить гуманитарную катастрофу, а между этими вещами огромная разница», — добавил он.

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Вучич уточнил, что страны Запада хотят забыть этот случай. Поэтому иногда политики, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, говорят: «Первый раз вызовете войну в Европе после Второй мировой». Сербский лидер напомнил, что 23 года назад силы НАТО бомбили Югославию. «Какой геноцид, какая гуманитарная катастрофа, в чем была виновата маленькая Саня в Варварине? Зачем бомбили мост, который даже не был на магистрали, убили 11 человек, детей», — обратился он к виновникам событий. политик призвал страны Запада помнить об этом. «Не врите, скажите — мы допустили величайшую ошибку, извиняемся за преступления», — добавил он.

При этом Вучич подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины. Ранее канцлер ФРГ Шольц назвал нелепыми заявления президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе.

Киев и западные государства на протяжении нескольких месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Кремль многократно опровергал подобные заявления.

Алия Шарафутдинова
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