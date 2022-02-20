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Зюганов назвал истинных зачинщиков конфликта в Донбассе

Зюганов заявил, что Запад разжигает войну в Донбассе с целью обескровить Россию

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что истинным зачинщиком конфликта на Донбассе является Запад. Политика цитирует Telegram-канал Ura.ru.

По его словам, США и их союзники в Лондоне разжигают войну, чтобы «обескровить» Россию и «окончательно поработить» Украину.

Именно это Зюганов назвал целью постоянных заявлений западных СМИ и официальных лиц о неизбежном вторжении на территорию Украины.

Ранее Зюганов был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы из-за перенесенного коронавируса. В пятницу, 18 февраля, соратники Зюганова по партии сообщили о полном выздоровлении политика. По их словам, он уже провел первое рабочее совещание.

Сам политик говорил, что перенес коронавирусную инфекцию достаточно легко. В разговоре с «Лентой.ру» он заявлял, что чувствует себя хорошо и решает рабочие вопросы.

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Роман Кирьянов
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