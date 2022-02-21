ФСБ показала на видео уничтоженные украинские БМП

ФСБ России показала на видео уничтоженные украинские боевые машины пехоты (БМП), которые вторглись на российскую территорию. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно, как после боя российских пограничников и диверсантов горит военная техника.

Ранее в понедельник, 21 февраля, сообщалось, что российские военные предотвратили нарушение государственной границы украинскими диверсантами. В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что для экстренной эвакуации диверсионной группы на территорию России были направлены две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате они были уничтожены огнем из противотанковых средств российской армии.