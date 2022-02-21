Завершено расследование дела о хищении миллионов у «Роскосмоса»

СКР завершил расследование уголовного дела о хищении денег у «Роскосмоса». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание выяснило, что бывшим руководителю Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василию Икомасову и его заместителю Эдуарду Родыч-Семенче в общей сложности инкриминировали девять эпизодов мошенничества. По версии следствия, что при реализации многомиллиардных контрактов с «Роскосмосом» они лишь имитировали деятельность, похитив при этом около 15 миллионов рублей.

Фигуранты дела частично признают вину. Икомасов согласился помогать следствию лишь «с целью оказания содействия в раскрытии инкриминируемых ему деяний». Родыч-Семенча свою вину признал только в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В январе сообщалось, что одним из эпизодов оказалось хищение миллионов рублей при отправке американских астронавтов на Международную космическую станцию. Подозреваемые были арестованы еще в августе 2021 года. После им неоднократно продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей по ходатайству следствия.

Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту случившегося. По данным следствия, в 2012 году «Роскосмос» заключил с «Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) договор стоимостью 3,8 миллиарда рублей, предусматривающий летные испытания космических кораблей «Союз-ТМА» и «Прогресс-М». В 2013 году ЦТП предоставил ЦЭНКИ неподтвержденные акты выполненных работ на сумму 5,4 миллиона рублей.

