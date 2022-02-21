Взрыв прогремел в районе Донецкого аэропорта

В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.

Одиночный громкий хлопок был слышан на расстоянии нескольких километров. О жертвах не сообщается.

Ранее власти ДНР заявили, что украинская диверсионная группа подорвала склад ракетно-артиллерийского вооружения в самопровозглашенной республике и попыталась выйти на границу с Россией. Еще один украинский диверсант совершил самоподрыв, пытаясь заложить взрывное устройство возле входа на рынок, утверждают в Донецке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что украинские силовики не причастны к каким-либо диверсиям в Донбассе.