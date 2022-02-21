Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Взрыв прогремел в районе Донецкого аэропорта

В районе аэропорта Донецка произошел взрыв, о жертвах не сообщается

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.

Одиночный громкий хлопок был слышан на расстоянии нескольких километров. О жертвах не сообщается.

Ранее власти ДНР заявили, что украинская диверсионная группа подорвала склад ракетно-артиллерийского вооружения в самопровозглашенной республике и попыталась выйти на границу с Россией. Еще один украинский диверсант совершил самоподрыв, пытаясь заложить взрывное устройство возле входа на рынок, утверждают в Донецке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что украинские силовики не причастны к каким-либо диверсиям в Донбассе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на данные США о возможных терактах в России
В Москве подросток со смартфоном в руках погиб от удара током в ванне
В Подмосковье прибудут первые беженцы из Донбасса
Студент раскрыл секрет похудения на 63 килограмма за 13 месяцев
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал публикации о счетах и офшорах
Названы новые возможные санкции против российских банков
В Кремле отреагировали на возможные санкции против российских банков
В Кремле оценили идею саммита Россия — США
Кремль прокомментировал ситуацию на юго-востоке Украины
Созданы способные к быстрой регенерации материалы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.