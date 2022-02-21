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Названы города Подмосковья с подорожавшими новостройками

«ЦИАН.Аналитика»: в Домодедово жилье в новостройках подорожало на 63 процента

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Больше всего среди городов Подмосковья квартиры в новостройках подорожали в Домодедово — стоимость квадратного метра за год выросла на 63 процента. Об этом говорится в исследовании «ЦИАН.Аналитики», сообщает РБК.

Домодедово назвали лидером рейтинга, так как «квадрат» жилья подорожал с 89,5 тысячи рублей до 146 тысяч рублей. Второе место по росту цен занял Щелково — увеличение на 57 процентов, до 118,7 тысячи рублей. Топ-3 списка замкнули Дмитров и Клин — стоимость квадратного метра повысилась на 56 процентов, до 96,9 тысячи рублей и до 109,2 тысячи рублей соответственно.

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Ниже в рейтинге расположилась Балашиха, где стоимость увеличилась на 44 процента, до 149,7 тысячи рублей. Топ-5 замкнули Наро-Фоминск (на 43 процента, до 152,2 тысячи рублей) и Апрелевка (на 43 процента, до 156,6 тысячи рублей).

В сервисе повышение стоимости объяснили несколькими причинами. «Опережающий рост цен в тех или иных городах связан, в первую очередь, с изменением структуры предложения. Другая причина роста цен — новинки рынка выходят по ценам, близким к средним или даже превышающим их», — заявил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее специалисты «ЦИАН.Аналитики» определили районы Новой Москвы с максимально подорожавшими новостройками. Лидерами рейтинга стали поселения Первомайское и Сосенское. Ниже расположились поселок Московский и поселение Рязановское.

Нина Ташевская
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