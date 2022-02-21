В России рассказали об ответе на европейские санкции

Санкции против России навредят самой Европе, тесно связанной с российскими энергетическими рынками, а также могут дискредитировать SWIFT, поскольку мировые игроки увидят, как легко отключить даже крупнейшую экономику от системы, рассказал политолог Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что, кроме того, Россия обязательно предпримет зеркальные шаги.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала самый мощный рычаг воздействия на Россию. По ее словам, в случае «вторжения» России на Украину Европейский союз (ЕС) ответит Москве своим самым эффективным инструментом — экономическими и финансовыми санкциями. Глава ЕК отметила, что подобные ограничительные меры фактически означали бы практическую изоляцию России от финансовых рынков. При этом она не стала уточнять, означает ли это возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT.

Удар по Европе

«Во-первых, подобного рода угрозы звучат уже очень давно, так что не стоит принимать за чистую монету все, что говорят Евросоюз или Вашингтон, — заметил Дудаков. — Тем не менее в случае грандиозного обострения ситуации речь действительно может пойти об отключении России от SWIFT. Но финансовые санкции бумерангом ударят по экономикам Запада, ведь Россия слишком глубоко интегрирована в мировую систему: это не Иран или Северная Корея, которых легко можно отключить, а мир слабо почувствует их отсутствие».

Политолог напомнил, что Россия является крупнейшим поставщиком углеводородов в Европу, занимает существенное место на сельскохозяйственном рынке. По словам Дудакова, Россия уже давно готова перестроиться, и вопрос в том, готов ли Запад.

«У нас есть аналог SWIFT, будем торговать с Китаем. Вместе с тем сама система понесет существенные репутационные потери, потому что мир увидит, как по щелчку пальцев можно отключить кого угодно, даже крупнейшую экономику. Начнется отток стран к другим системам. Так что России, по сути, даже не обязательно отвечать на санкции в свой адрес, ведь все они рикошетом ударят по самому Западу», — считает Дудаков.

Страна может ответить и более проактивно, например, ограничить экспорт энергоносителей в Европу. Политолог напомнил, что ситуация на рынке электроэнергии у союзников и так патовая, но она может ухудшиться в случае, если Россия решить ограничить поставки, особенно в холодный период.

«Возможны и другие зеркальные санкции, финансовые. Но это уже менее значимо. В любом случае мы видим, что санкции против России ударят в первую очередь именно по Европе», — заключил Дудаков.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.