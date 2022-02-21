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Названо число пересекших за сутки границу в Ростовской области беженцев

Границу РФ в Ростовской области за сутки пересекли свыше 21 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Более 21 тысячи эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) за сутки пересекли границу России в Ростовской области. Такое число назвали в понедельник, 21 февраля, представители регионального пограничного управления ФСБ России, передает ТАСС.

Отмечается, что за сутки из Ростовской области отправили девять поездов с эвакуированными жителями Донбасса в другие регионы страны.

Накануне временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян рассказал, что в Россию уже прибыли более 61 тысячи жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его словам, выплату в 10 тысяч рублей получили более одной тысячи жителей Донбасса. В остальные российские регионы направлены девять поездов с беженцами, добавил врио главы МЧС.

18 февраля в ЛНР и ДНР объявили массовую эвакуацию жителей в Россию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.

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Анна Щербакова
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