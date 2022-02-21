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В Госдуме оценили слова американки о странном поведении российских фигуристок

Депутат Госдумы Свищев назвал вбросом слова фигуристки из США Эдмундс о каплях россиянок

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал рассказ американской фигуристки Полины Эдмундс о поведении российских соперниц во время финала юниорского Гран-при в Фукуоке в 2013 году. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Эта американка должна быть немного поумней в своих высказываниях. Если бы было что-то подозрительное, то вряд ли бы наши спортсменки при американке это принимали. Во-вторых будет огромное количество вбросов и подобной информации», — заявил депутат. Он назвал слова спортсменки из США провокацией и посчитал, что подобное будет продолжаться, пока россиянки доминируют в фигурном катании.

Ранее 21 февраля Эдмундс рассказала, что до начала тренировки россиянки принимали некие препараты. По ее словам, они «достали маленькие бутылочки и пипетки, после чего закапали в рот по несколько капель».

В финале юниорского Гран-при в 2013 году выступали россиянки Мария Сотскова, Серафима Саханович и Евгения Медведева, занявшие три первых места соответственно. Эдмундс расположилась на четвертом месте. Американка является чемпионкой четырех континентов и двукратным серебряным призером чемпионата США.

Анастасия Борисова
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