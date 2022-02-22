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Спорт

Алек Болдуин вновь обратился к Валиевой

Американский актер Алек Болдуин написал, что у фигуристки Камилы Валиевой все впереди

Фото: Armando Gallo / Global Look Press

Американский актер Алек Болдуин вновь обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой. Он оставил комментарий под ее постом в Instagram.

Артист поддержал 15-летнюю спортсменку после скандала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. «Ты — большой талант, у тебя столько всего впереди», — написал Болдуин.

На Играх в Пекине Валиева не смогла удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок. Вокруг нее разгорелся допинг-скандал во время Олимпиады. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

После короткой программе командного турнира Олимпиады Болдуин восхитился катанием Валиевой. Он назвал прокат фигуристки поэмой и заявил, что она дарит миру красоту.

Анастасия Борисова
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