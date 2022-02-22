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Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в обтягивающем топе на молнии

Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала фото в белом обтягивающем топе на молнии

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram.

Легкоатлетка позировала в белом обтягивающем топе на молнии и серых шортах. Шмидт написала, что впереди ее ждет национальный чемпионат. В комментариях пользователи оценили фигуру спортсменки и пожелали удачи в предстоящих соревнованиях. Снимок набрал более 170 тысяч лайков.

2 октября Шмидт устроила для своих фанатов дефиле в Instagram. Она выложила несколько фотографий в разных нарядах и попросила подписчиков оценить их в комментариях.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Андрей Стрельцов
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