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Байден ввел новые санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Президент Байден подписал указ о новых санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Содержание указа президента не раскрывается.

Ранее Байден запретил инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предсказуемой реакцию стран Запада на признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Перед этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Марина Совина
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