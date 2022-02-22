Байден ввел новые санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Содержание указа президента не раскрывается.

Ранее Байден запретил инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предсказуемой реакцию стран Запада на признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Перед этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.