Блинкен объяснил указ Байдена о санкциях после признания Россией ДНР и ЛНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил указ американского лидера Джо Байдена о санкциях после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

По его словам, решение президента США запретить американцам торговлю с ДНР и ЛНР или инвестиции в регион призваны помешать Москве получить выгоду от признания независимости республик. Блинкен добавил, что указ главы Белого дома не направлен против граждан Украины или правительства страны.

Госсекретарь США добавил, что решение России означает «полный отказ от обязательств» Москвы по минским соглашениям. «[Это] прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и является явным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал он.

Блинкен призвал остальные страны «не признавать новое "государство", созданное путем угрозы силой или ее применения».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.