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Блинкен объяснил указ Байдена о санкциях после признания Россией ДНР и ЛНР

Энтони Блинкен заявил, что указ Байдена о санкциях не направлен против граждан Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил указ американского лидера Джо Байдена о санкциях после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

По его словам, решение президента США запретить американцам торговлю с ДНР и ЛНР или инвестиции в регион призваны помешать Москве получить выгоду от признания независимости республик. Блинкен добавил, что указ главы Белого дома не направлен против граждан Украины или правительства страны.

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Госсекретарь США добавил, что решение России означает «полный отказ от обязательств» Москвы по минским соглашениям. «[Это] прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и является явным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал он.

Блинкен призвал остальные страны «не признавать новое "государство", созданное путем угрозы силой или ее применения».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Марина Совина
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