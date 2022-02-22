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Cyberpunk 2077 не смог достичь 4K

Специалисты Digital Foundry не смогли сыграть в Cyberpunk 2077 в разрешении 4K

Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.com

Энтузиасты Digital Foundry заявили, что в Cyberpunk 2077 нельзя сыграть в разрешении 4K на консолях, несмотря на обещания разработчиков. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Эксперты Digital Foundry протестировали игру после выхода патча 1.5, который улучшает графику в игре и устраняет популярные ошибки. «Несмотря на разговоры о 4K, наши тесты убедительно свидетельствуют о том, что игра отображаются на консолях PS5 и Xbox Series с исходным разрешением 1440 пикселей», — отметили авторы. Таким образом, они подчеркнули, что разработчики Cyberpunk 2077 не смогли достичь разрешения 4K.

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Оказалось, что после глобального обновления качество графики в игре улучшилось. Так, на PlayStation 5 тайтл теперь отображается с разрешением от 1260 до 1729 пикселей, на Xbox Series X — в диапазоне от 1382 до 1782 пикселей. Это значительный апгрейд — ранее на PS5 и Xbox Series X игра отображалась в разрешении до 972 и 1200 пикселей соответственно.

В обзоре говорится, что заявления CD Projekt RED о 4K в игре были слишком амбициозными. Эксперты отметили, что «продавать» геймерам тайтл с поддержкой 4K-разрешения гораздо проще, чем продукт с разрешением 1440 пикселей. «Главный вывод — в сравнении со старыми версиями игры — в целом игра стали чище, четче и более впечатляющей», — подытожили специалисты Digital Foundry.

Патч 1.5 для консолей нового поколения Sony и Microsoft вышел 15 февраля. Кроме графических улучшений в обновлении появилась полностью переработанная система перков и боевого баланса, улучшенная модель вождения, возможность переключаться на медленную ходьбу и изменять внешность главного героя в любое время.

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Андрей Ставицкий
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