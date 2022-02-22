Отсутствие санкций США против России после признания ЛНР и ДНР объяснили

США не станут вводить жестких санкций против России в качестве ответной меры на признание ЛНР и ДНР, поскольку данный шаг выгоден Вашингтону, уверен политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что Штаты не хотели реализации Минских соглашений, а теперь будут считать их сорванными.

Президент США Джо Байден ввел новые санкции в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ограничения затронули только сами республики.

Ограничения сняты

«На самом деле, здесь у США нет никаких возражений. Они выступают против признания ДНР и ЛНР только на словах, на деле же они от этого только выигрывают», — считает Марков.

В Вашингтоне не хотели реализации Минских соглашений, а теперь, с их точки зрения, они сорваны, отметил политолог. «Это дает большее пространство для реализации проекта "анти-Россия" на Украине. Теперь можно закрыть "Северный поток-2", получить больше оснований для новых санкций в целом», — предположил Марков.

По-настоящему жесткие санкции, по мнению политолога, Штаты оставят на тот случай, если войска начнут проходить на подконтрольную Украине территорию.

«В отсутствии санкций со стороны Вашингтона мир тоже не увидит ничего странного. (...) По сути, эта история важна только для нас: мы вводим войска, защищаем людей, Запад это практически не трогает», — заключил Марков.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Также Путин в ходе своего обращения оценил сложившуюся ситуацию в Донбассе. Глава государства заявил, что она приняла критический, острый характер.