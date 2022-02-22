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В ДНР допустили обращение за военной помощью к России

Глава ДНР Пушилин не исключил, что республика может обратиться за военной помощью к России
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что ДНР может обратиться к России за военной помощью. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин заявил, что власти республики в первую очередь рассчитывают на свои ресурсы и возможности, но в то же время не стал исключать того, что в какой-то момент Донецк может обратиться за военной поддержкой к Москве.

Глава республики также уточнил, что в этом случае ДНР запросит помощь «на понятных условиях», которые прописаны в договоре о сотрудничестве и взаимопомощи, заключенном между республикой и Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Свое решение он объяснил попытками Киева «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». Кроме того, глава государства подписал с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 22 февраля их одобрил Совет Федерации.

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Георгий Нестеров
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