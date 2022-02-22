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Евросоюз задумал провести встречу глав МИД в Киеве

В Италии анонсировали возможное проведение встречи глав МИД стран Евросоюза в Киеве

Фото: Pixabay.com

Европейский союз работает над проведением встречи министров иностранных дел сообщества в Киеве, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, пишет РИА Новости.

По его словам, ЕС задумал провести заседание Совета Евросоюза по иностранным делам с участием 27 стран-членов и верховного представителя в Киеве. «Чтобы дать четкий сигнал солидарности украинскому народу», — анонсировал он мероприятие. Возможные сроки политик не назвал.

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С осени Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению российского лидера Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также пресс-секретарь президента России подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

Марина Совина
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