Перечислены последствия возможного отказа от российского газа для Европы

Подорожание газа в Европе может привести не только к росту цен на коммунальные платежи, но и к снижению заработка и сокращению рабочих мест, считает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Он объяснил, что в случае отказа ЕС от российского газа, цены на топливо могут подняться до двух тысяч евро за тысячу кубометров.

Газовые последствия

Коммунальные платежи уже растут во многих странах Европы на десятки процентов и без экстрима на бирже, рассказал Митрахович. Но их пока сдерживают благодаря механизмам ограничения цен.

Государство субсидирует, по сути дела, коммуналку, чтобы для конечного потребителя цены выросли не так быстро, как они могли бы вырасти, но эти механизмы не вечны, в Англии они будут пересмотрены в апреле Станислав Митрахович эксперт ФНЭБ

«Кстати, почему на Украине до сих пор слишком сильно не выросла коммуналка? Потому что там тоже есть механизм, который называется "регулируемая цена", он действует у них до начала мая», — отметил Станислав Митрахович.

Не стоит забывать, что газ потребляется не только в быту, но и в промышленности, обратил внимание эксперт. По его словам, Европе уже пришлось закрыть многие предприятия или ограничить их выработку, что неизбежно ведет к сокращению рабочих мест и снижению заработка.

Условия роста цен

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации «Северного потока-2». По его словам, соответствующие указания уже даны в Минэкономики ФРГ. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что это решение приведет к тому, что биржевая цена на газ в Европе вырастет до двух тысяч евро за тысячу кубометров. Об этом политик написал в Twitter.

По мнению Митраховича, такой ценник теоретически возможен, однако для этого должны произойти экстраординарные события, например, полное прекращение поставок российского газа. «Если завтра скажут, что прекращаем закупать российский газ, или Россия скажет: хватит покупать наш газ. Тогда может быть рост цен до небес, но пока что таких сценариев нет», — отметил он.

По словам эксперта, максимальная цена за тысячу кубометров была в декабре 2021 года — это 2200 долларов, что вдвое выше, чем сейчас. Если цена за газ поднимется до этого уровня, то это повлечет за собой рост цен по платежам еще на десятки процентов, но для этого пока нет видимых предпосылок, считает Митрахович.

«Северный поток-2»

Пока никто из западных политиков ничего не говорит против российского газа. Из озвученных на данный момент наиболее заметная мера — это приостановка сертификации «Северного потока-2». Но эксперт считает, что она и так не шла.

Сертификацию «Северного потока-2» и так в лучшем случае ждали к середине лета, она и так была заторможена. Это бюрократическая причина? Я считаю, что бюрократия была предлогом, а мотивы были политические — притормозить сертификацию и тем самым надавить на Россию Станислав Митрахович эксперт ФНЭБ

По его словам, вопрос дальнейшей сертификации трубопровода зависит от многих обстоятельств. В первую очередь, конечно, от политической обстановки. Он допустил, что Германия может продолжить сертификацию через полгода, если позволит контекст.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и замораживает активы Геннадия Тимченко, а также Бориса и Игоря Ротенбергов. Он обвинил Россию в том, что она якобы продолжает готовиться к «полномасштабному вторжению» на Украину.