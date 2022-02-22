Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии призвали отказаться от российского газа

Министр экономики ФРГ призвал снизить зависимость от поставок газа из России
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Roberto Pfeil / Reuters

Германия должна снижать одностороннюю зависимость от России как поставщика газа. К этому призвал министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает РИА Новости.

«Односторонняя зависимость от одного поставщика, который в последние недели и месяцы показал себя геополитически неблагонадежным или который играет по своему расчету, ее нужно преодолеть», — отметил он. Хебек отметил, что есть цель — как можно быстрее отказаться от ископаемого топлива, в том числе газа.

Котировки TTF1! от TradingView

Хабек добавил, что безопасность энергоснабжения обеспечена, несмотря на решение по «Северному потоку-2», сертификация которого приостановлена. «У нас потребности в примерно 90 миллиардов кубометров газа в год. Мощность немецких газохранилищ — 23 миллиарда кубометров газа в случае полного заполнения. Потенциал СПГ для гарантирования поставок зимой есть», — подытожил министр.

Власти Германии 22 февраля решили остановить процесс сертификации российского газопровода. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости полной остановки «Северного потока-2».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах российских войск в Донбассе
Посольство США на Украине высмеяли в сети за «сравнение» Москвы и Киева
Пассажиры круизных лайнеров поделились самыми непристойными историями из поездок
Власти ДНР сообщили о покушении на бывшего министра обороны
В Германии призвали отказаться от российского газа
Путин призвал Украину отказаться от вступления в НАТО
Россиянка получила срок за задушенного при детях мужа
Стилист перечислила выдающие богатого человека предметы гардероба
Политолог предрек символические санкции за ввод российских войск в Донбасс
Раскрыт загадочный механизм работы нейронов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.