В Германии призвали отказаться от российского газа

Германия должна снижать одностороннюю зависимость от России как поставщика газа. К этому призвал министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает РИА Новости.

«Односторонняя зависимость от одного поставщика, который в последние недели и месяцы показал себя геополитически неблагонадежным или который играет по своему расчету, ее нужно преодолеть», — отметил он. Хебек отметил, что есть цель — как можно быстрее отказаться от ископаемого топлива, в том числе газа.

Хабек добавил, что безопасность энергоснабжения обеспечена, несмотря на решение по «Северному потоку-2», сертификация которого приостановлена. «У нас потребности в примерно 90 миллиардов кубометров газа в год. Мощность немецких газохранилищ — 23 миллиарда кубометров газа в случае полного заполнения. Потенциал СПГ для гарантирования поставок зимой есть», — подытожил министр.

Власти Германии 22 февраля решили остановить процесс сертификации российского газопровода. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости полной остановки «Северного потока-2».