Вирусологи заявили об особом иммунитете к коронавирусу у части россиян

Не болевшие COVID-19 россияне ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим коронавирусом, что дало особый перекрестный иммунитет, который защищает в нынешнюю пандемию. Такое заявление сделал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. Его слова во вторник, 22 февраля, приводит Ura.ru.

Вирусолог отметил, что таких людей немного, но они есть.

«Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию (...). Вообще, этот вопрос неизвестен, но, с другой стороны, очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно», — уточнил Чумаков.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн также предположил, что ни разу не болевшие COVID-19 люди имеют некий специфический иммунитет.

«Снижено количество рецепторов, возможно, или еще какие-то механизмы, которые мы точно не знаем. Возможно, что человек естественно устойчив к вирусу и требуется большая доза вируса, чтобы он заболел», — рассказал он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, в 14 регионах страны сохраняется прирост числа заболевших COVID-19, но лишь 9 процентов пациентов с коронавирусом на сегодня находятся в стационарах.