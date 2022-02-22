В США заявили о подготовке Россией повода для «вторжения» на Украину

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о подготовке Россией повода для «дальнейшего вторжения» на Украину после признания президентом Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Она заявила об этом во время заседания Совбеза ООН, трансляция которого ведется на YouTube-канале ООН.

По ее словам, признание независимости республик является нарушением международного права, такое действие противоречит Хартии ООН.

«Это действие является основой для попытки России сформировать предлог к дальнейшему вторжению на Украину», — сказала постпред, добавив, что последствия такого решения будут ощутимы далеко за пределами Украины. Она также отметила, что гадать о мотивах президента Путина не нужно. «Сегодня президент Путин сделал ряд возмутительных неверных заявлений об Украине, нацеленных на создание предлога для войны», — заключила дипломат.

Ранее в феврале посол России в США Анатолий Антонов в очередной раз заявил, что у Москвы нет никаких планов атаковать Украину.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.