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Спорт

Слуцкая ответила раскритиковавшему тренеров Валиевой главе МОК

Фигуристка Слуцкая: глава МОК Бах «сидел на попе ровно», когда линчевали Валиеву
Ирина Слуцкая

Ирина Слуцкая. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за слова в адрес тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой. Она высказалась в выпуске YouTube-канала «Редакция».

«Слушайте, сидел бы он у себя на родине и молчал. Можно я так грубо скажу? Когда топили, когда Валиеву линчевали все эти несколько дней, Томас Бах сидел спокойно на попе ровно», — ответила Слуцкая.

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Спортсменка также отметила, что у олимпийских чемпионов не бывает мягких тренеров. По словам Слуцкой, ее тренер Жанна Громова кричала и применяла физическую силу. «Ничего страшного — жива, здорова и с двумя олимпийскими медалями. А как по-другому то?» — добавила Слуцкая.

Бах сделал ряд заявлений о ситуации вокруг 15-летней Валиевой. В частности, он осудил ее тренера Этери Тутберидзе за холодную реакцию на прокат спортсменки в ходе личного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Кроме того, он признался, что в МОК не хотели видеть Валиеву среди участников Игр.

Алексей Гусев
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