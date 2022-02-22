Президент Эстонии заявил о решающем моменте в истории Европы

События на Украине являются решающими для европейских стран. Об этом президент Эстонии Алар Карис заявил во время брифинга, сообщает «Европейская правда».

Он назвал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) решающим моментом в истории Европы и заявил, что за свои действия российскому руководству придется нести ответственность перед будущими поколениями.

«Но также и мы, европейские и западные лидеры, ответственны за защиту своих ценностей и преданность объединенной и мирной Европе. Наша обязанность — защищать наши общие ценности и демократию. Угроза Украине — это угроза безопасности Европы», — подчеркнул Карис.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Свое решение глава государства объяснил попытками украинских властей «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». Путин также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.