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Спорт

Лондон заявил о готовности принять финал Лиги чемпионов вместо Петербурга

Мэр Лондона Хан заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов вместо Петербурга

Фото: Mark Thomas / Globallookpress.com

Мэр Лондона Садик Хан заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Его слова приводит Evening Standard.

Политик назвал проведение финала турнира привилегией, которая не должна быть доступна России, и вместо Санкт-Петербурга должен быть выбран другой город. «Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия России», — посчитал он.

Ранее 22 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Петербурга после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Финал турнира должен пройти 28 мая.

В этот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не должна принимать футбольные турниры. Он посчитал, что страна находится в статусе изгоя.

Анастасия Борисова
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