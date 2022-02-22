Лондон заявил о готовности принять финал Лиги чемпионов вместо Петербурга

Мэр Лондона Садик Хан заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Его слова приводит Evening Standard.

Политик назвал проведение финала турнира привилегией, которая не должна быть доступна России, и вместо Санкт-Петербурга должен быть выбран другой город. «Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия России», — посчитал он.

Ранее 22 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Петербурга после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Финал турнира должен пройти 28 мая.

В этот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не должна принимать футбольные турниры. Он посчитал, что страна находится в статусе изгоя.