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Мать увидела снимок сына в полицейской сводке и лично отвела его в участок

Студент ограбил проводника поезда и был сдан в полицию собственной матерью

Кадр: Police handout

В Чикаго, штат Иллинойс, студент ограбил проводника поезда, попал на камеру видеонаблюдения и был сдан в полицию собственной матерью. Об этом сообщает Daily Mirror.

18-летний Сион Браун напал на проводника поезда с полуавтоматическим пистолетом и отобрал у него наличные деньги. На камеры видеонаблюдения попал момент ограбления. Брауну удалось унести около 110 долларов (8,4 тысячи рублей), а оружие он выбросил в мусорный бак.

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27 ноября

Полицейские начали расследование дела и распространили фотографии предполагаемого преступника. Увидев снимки в полицейской сводке, мать юноши узнала в разыскиваемом грабителе сына и лично отвела его в полицейский участок.

Во время первого слушания дела адвокат Брауна заявил, что подросток совершил преступление только потому, что был голоден и ему нужны были деньги на еду. На это судья ответила, что тоже когда-то была голодным студентом, но при этом никогда не прибегала к вооруженному ограблению.

Судья приняла решение отказать Брауну в освобождении под залог и назначила следующее слушание на 4 марта.

Ранее сообщалось, что московский школьник в ответ на попытку матери уложить его спать вызвал домой наряд полиции. Мать школьника рассказала полицейским, что в момент, когда сын им звонил, она готовила на кухне праздничный обед на следующий день.

Евгения Черкасова
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