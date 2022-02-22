ЛНР и ДНР опровергли выход из переговоров по Минским соглашениям

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) не выходили из переговоров по Минским соглашениям. Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник, его слова приводит РИА Новости.

Мирошник опроверг прекращение переговоров и подчеркнул, что республики не заявляли о выходе из них. При этом он отметил, что пока не известно, продолжатся ли встречи в таком формате.

В Контактную группу по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины входят представители России, Украины, ОБСЕ, а также ЛНР и ДНР. Переговоры призваны урегулировать конфликт в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. В последний раз стороны встречались в марте 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал признание Россией независимости республик Донбасса односторонним выходом из Минских соглашений. При этом в России уверены, что украинский президент сам сделал все возможное, чтобы разрушить договоренности.