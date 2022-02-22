Пенсионерка из США захотела превратиться в коралл

Пенсионерка Дженет Хок захотела превратить свое тело в коралл после смерти. 77-летняя жительница США решила стать частью морской экосистемы, сообщает The Guardian.

В своем завещании Хок указала, что ее останки нужно поместить в рифовый шар — небольшой бетонный купол с отверстиями. Их производством занимается компания Eternal Reefs. Организация смешивает полученный после кремации пепел клиента с бетонной смесью с нейтральным уровнем pH (водородный показатель, определяющий кислотность раствора) и помещает конструкцию в морскую воду. Такой купол весит от 250 килограмм до 1,8 тысячи килограмма и имеет шероховатую поверхность — она позволяет кораллам и водорослям со временем вырасти на шаре и образовать искусственный риф. Близким покойного сообщаются координаты местонахождения «могилы».

Eternal Reefs считают, что их продукт способен помочь морским экосистемам восстановиться. Из-за глобального потепления и загрязнения важные для других обитателей воды коралловые рифы начали исчезать. По словам представителей компании, многих привлекает возможность поучаствовать в спасении планеты после смерти. К настоящему моменту организация поместила в море около трех тысяч рифовых шаров в 25 городах нескольких американских штатов.

Некоторые эксперты выступают против захоронения подобным образом. Превращение тела в коралл включает в себя вредную для окружающей среды кремацию — во время сожжения одного тела в атмосферу попадает около 400 килограммов углекислого газа (CO2). Кроме того, рифовые шары делают из бетона, производство которого ответственно за восемь процентов всех выбросов CO2. Менеджер из Центра натуральной смерти Рози Инмэн-Кук заявила, что такие проекты, как превращение тела в дерево или коралл, только отвлекают от необходимости более глобальных перемен в сфере похорон. По ее словам, лучше всего для окружающей среды будет естественное захоронение.

Дженет Хук отметила, что поначалу тоже отнеслась к новым способам захоронения скептически. Однако впоследствии увидела, как рифовые шары становятся частью морской жизни. Помимо этого, женщина считает, что таким образом сможет избавить родственников от необходимости ухаживать за ее могилой. «В том видео, которое я посмотрела, показано, как быстро эти купола превратились в место обитания рыб, так что идея показалась мне рабочей. Мне нравится мысль о том, что я помогу восстановить что-то разрушенное», — заявила Хук.

В январе власти Австралии выделили миллиард долларов на спасение Большого Барьерного рифа — самой большой в мире живой структуры протяженностью 2,5 тысячи километров. Из-за изменения климата и питающихся кораллами морских звезд «восьмое чудо света» сильно пострадало за последние годы. Выделенные средства пойдут на улучшение качества воды вокруг рифа.