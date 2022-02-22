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Путин объявил о новом этапе отношений с Азербайджаном

Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, что 22 февраля будет подписана декларация о союзническом взаимодействии с Азербайджаном, передает РИА Новости.

Путин охарактеризовал подписание как новый этап развития отношений с Баку.

Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Россию 21 февраля. В Кремле сообщили, что лидеры двух стран планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии, обсудить вопросы экономического и политического сотрудничества и реализацию соглашений между Ереваном, Баку и Москвой по Нагорному Карабаху.

Ранее в январе Путин и Алиев провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе азербайджанского президента. Лидеры, в частности, обсудили проблематику внутриукраинского урегулирования.

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Алина Гончарова
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