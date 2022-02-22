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Байден подтвердил нежелание отправлять американских военных на Украину

Президент США Байден подтвердил нежелание отправлять американских военных на Украину

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден подтвердил нежелание отправлять американских военных на Украину на фоне последних событий вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

«Мне нечего добавить к тому, что уже говорил президент, а именно, что он не намерен отправлять американские силы», — сказал собеседник агентства на специальном телефонном брифинге для журналистов.

Байден неоднократно заявлял, что отказывается отправлять американские войска на Украину в случае начала там военных действий. При этом он подчеркивает, что США будут привержены принципу коллективной обороны НАТО.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее с просьбой признать независимость республик к Путину обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Марина Совина
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