Защитивший диссертацию по овцеводству глава отдела ГИБДД осужден за взятки

Суд дал четыре года колонии за взятку в 70 тысяч рублей и мошенничество бывшему начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска Евгению Ганзенко. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие считает, что бывший глава городского отдела ГИБДД регулярно получал взятки от подчиненных. Он оказывал им покровительство и попустительство по службе. Ганзенко признан виновным и в хищении денег у подчиненных путем обмана и злоупотребления доверием. Итого под суд Ганзенко пошел по двум статьям УК РФ — «Получение взятки» и «Мошенничество». В совокупности суд дал ему четыре года и два месяца колонии и назначил штраф в размере полученной взятки — 70 тысяч рублей. Кроме того, он лишен звания майора полиции. Приговор не вступил в законную силу.

О задержании Евгения Ганзенко сотрудниками ФСБ сообщалось в марте 2020 года. Полицейский совмещал работу в ГИБДД с преподаванием в Донском государственном аграрном университете и даже защитил кандидатскую диссертацию по овцеводству.