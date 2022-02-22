Швейцария призвала Россию отказаться от признания независимости ДНР и ЛНР

Швейцария призвала Россию отказаться от признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в Twitter-аккаунте Федерального департамента иностранных дел страны.

Ведомство назвало решение России грубым нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины и Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР запланировано на 5:00 22 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

