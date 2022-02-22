Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Швейцария призвала Россию отказаться от признания независимости ДНР и ЛНР

Швейцария назвала признание Россией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права

Фото: Pixabay

Швейцария призвала Россию отказаться от признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в Twitter-аккаунте Федерального департамента иностранных дел страны.

Ведомство назвало решение России грубым нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины и Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР запланировано на 5:00 22 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал предсказуемой реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР
США приготовились эвакуировать посольство с Украины в Польшу
Зеленский заявил о надежной защите границ Украины
Зеленский прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР
В США высказались о новой встрече Байдена и Путина
Украина инициировала экстренный саммит «нормандской четверки»
Кадыров прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР
Раскрыты цели антироссийских санкций Японии
Швейцария призвала Россию отказаться от признания независимости ДНР и ЛНР
ОБСЕ призвала Россию отменить признание ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.